У Міноборони РФ повідомили про атаку БПЛА над Брянською областю

У російській Брянській області сьогодні, 16 січня, нібито збили безпілотник. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.



«Близько 13:40 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У російському оборонному відомстві зазначили, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області.



Нагадаємо, раніше ми писали,що дрони, які атакували Воронеж у ніч на 16 січня, мали на меті вразити військову ціль в РФ. Два з восьми БПЛА було збито над аеродромом «Балтімор».