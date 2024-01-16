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Верховная Рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

16 января 2024, 15:45

Верховная Рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

Законопроект №10062 реестр военного учета принят в целом. Фото: Telegram Законопроект №10062 реестр военного учета принят в целом. Фото: Telegram

После долгих и сложных дискуссий и провала многих поправок законопроект №10062 относительно реестров для военного учета принят в целом. Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк написал у себя в Telegram, что закон поддержали 249 народных избранников.

Законопроект, в частности, предлагает систематизировать работу государственных реестров и обеспечить обмен данными между этими реестрами.

В то же время реестр дополнят максимально полными данными о каждом защитнике, расширить перечень институтов, имеющих доступ к реестру призывников, военнообязанных и резервистов и настроить обмен этими данными так, чтобы защитник мог подавать запросы в электронной форме, а все ответственные должностные лица имели доступ к данным в реестре.

При этом в госреестры не будут вносить персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов, касающиеся информации о выезде за пределы Украины и возвращении назад, сведения о принудительном исполнении решения в отношении должника (реквизиты и сведения исполнительного документа) и другие персональные данные, позволяющие идентифицировать личность.

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Министерство обороны Украины отметило, что законопроект №10062 является критически важным для обороноспособности Украины.

Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Законопроект также воспрещает сбор сведений о членах семей военнослужащих без их согласия. Кроме того, законопроект упорядочивает процедуру автоматического получения военнослужащими статуса участника боевых действий (УБД).

Большинство положения принятого законопроекта вступят в силу на следующих день после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины». Проект закона был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.

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