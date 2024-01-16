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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення електронного реєстру військовозобов'язаних

16 січня 2024, 15:45

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення електронного реєстру військовозобов'язаних

Законопроект №10062 реєстр військового обліку прийнято загалом. Фото: Telegram Законопроект №10062 реєстр військового обліку прийнято загалом. Фото: Telegram

Після довгих та складних дискусій та провалу багатьох поправок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк написав у себе в Telegram, що закон підтримали 249 народних обранців.

Законопроєкт, зокрема, пропонує систематизувати роботу державних реєстрів та забезпечити обмін даними між цими реєстрами.

Водночас реєстр доповнять максимально повними даними про кожного захисника, розширити перелік інститутів, які мають доступ до реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів та налаштувати обмін цими даними так, щоб захисник міг подавати запити в електронній формі, а всі відповідальні посадові особи мали доступ до даних у реєстрі.

При цьому до держреєстрів не будуть вносити персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів щодо інформації про виїзд за межі України та повернення назад, відомості про примусове виконання рішення щодо боржника (реквізити та відомості виконавчого документа) та інші персональні дані, що дозволяють ідентифікувати особу.

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Міністерство оборони України зазначило, що законопроєкт №10062 є критично важливим для обороноздатності України.

Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також, нарешті, переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Законопроєкт також забороняє збирання відомостей про членів сімей військовослужбовців без їхньої згоди. Крім того, він упорядковує процедуру автоматичного набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій (УБД).

Більшість положень прийнятого законопроєкту набудуть чинності наступного дня після його опублікування у парламентській газеті «Голос України». Проєкт закону було зареєстровано у парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.

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