Российский удар по Харькову: подробности

Удар по Харькову был нанесен двумя российскими ракетами, по предварительным данным, С-300. Пострадали 4 человека, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов вечером 16 января.

«Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. В эту минуту медики оказывают помощь четырем пострадавшим, состояние — легкое. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий», — написал Синегубов в Telegram.



«Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работают на местах прилетов», — описал ситуацию городской голова Игорь Терехов.