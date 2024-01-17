Ракетна атака на Харків: 17 людей зазнали поранень, 13 з них — перебувають у лікарні, є пошкодження

Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ракетного удару по Харкову 16 січня 17 цивільних отримали поранення, є значні пошкодження. Крім того, рятувальники евакуювали 30 людей. Відомо, що атака була з території РФ (Білгород). Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«У Холодногірському районі пошкоджено фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватного медичного закладу, знищено 14 автомобілів. Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років та 31-річний чоловік», — написав він.





За уточненою інформацією, у медустанові перебуває 13 постраждалих: 43-річна жінка – у тяжкому стані, вона отримала тяжке поранення.



Зазначається, що також у тяжкому стані 39-річна жінка.



Нагадаємо, удару по Харкову було завдано двома російськими ракетами ввечері 16 січня, за попередніми даними, С-300.