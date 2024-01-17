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На востоке Германии забросали камнями здание с лозунгами за Украину

17 января 2024, 11:57

На востоке Германии забросали камнями здание с лозунгами за Украину

Социальный центр Anker («Якорь») в Лейпциге. Фото: BILD Социальный центр Anker («Якорь») в Лейпциге. Фото: BILD

Неизвестные атаковали культурно-досуговый социальный центр Anker («Якорь») в Лейпциге, на внешних бордах которого расположены лозунги «Остановите путина» и «Остановите войну» в цветах флага Украины. Об этом пишет немецкое издание BILD.

«Его открыли ещё в 1873 году как место для балов и концертов. В последнее время на бегущей строке над входом в здание разместили лозунг "Остановите войну, остановите Путина!" в цветах флага Украины», — говорится в сообщении.

В пятницу вечером стеклянный фасад здания забросали камнями. В это время внутри находились сотрудники центра. Повреждены три окна и две двери. Никто не пострадал.

Ущерб оценивается в 15 000 евро. Мотив преступников неясен, их личности установить не удалось.

«Нельзя исключать политический мотив. Но на данный момент доказательств этому нет», — рассказали BILD в полиции. Расследование продолжается.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку, выделив в этом году более семи миллиардов евро в виде военных товаров. 

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