На сході Німеччини закидали камінням будівлю із гаслами за Україну

Соціальний центр Anker («Якір») у Лейпцигу. Фото: BILD

Невідомі атакували соціальний центр Anker («Якір») у Лейпцигу, на зовнішніх бордах якого розташовані гасла «Зупиніть путіна» та «Зупиніть війну» у кольорах прапора України. Про це пише німецьке видання BILD.



«Його відкрили ще 1873 року як місце для балів та концертів. Останнім часом на рядку, що біжить, над входом до будівлі розмістили гасло "Зупиніть війну, зупиніть Путіна!" у кольорах прапора України», — йдеться у повідомленні.



У п'ятницю ввечері скляний фасад будівлі закидали камінням. У цей час усередині знаходилися співробітники центру. Пошкоджено три вікна та два двері. Ніхто не постраждав.



Збитки оцінюються в 15 000 євро. Мотив злочинців незрозумілий, їх особи встановити не вдалося.



«Не можна виключати політичного мотиву. Але на цей час доказів цього немає», – розповіли BILD у поліції. Розслідування продовжується.



Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку, виділивши цього року понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів.