В Крыму слышны взрывы: местные сообщают о работе ПВО

В Евпаторийском районе Крыма были слышны взрывы, сообщил «Суспільному» местный житель. Ранее в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, а также перекрыли движение по Крымскому мосту.



Впоследствии так называемый губернатор Севастополя Развожаев заявил, что дым в районе Севастопольской бухты являются якобы табельными средствами маскировки, которые используют российские военные.

Дым в Севастополе. Фото: Крымский ветер / Telegram

Тем временем телеграм-каналы оккупантов пишут, что «сбили» более семи ракет «Нептун» и авиационных ракет Storm Shadow.



Перед атакой возле берегов румынского города Констанца онлайн-сервис Flightradar24 зафиксировал в воздухе самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.



Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов на 2024 год.