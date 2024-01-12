Великобритания выделила самый большой пакет оборонной помощи Украине с начала войны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине военной помощи на 2,5 млрд фунтов на 2024 год.



«Великобритания сегодня хочет огласить о самом большом пакете оборонной помощи Украине с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это значит — больше безопасности, противотанковых средств, ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовка для тысяч украинских военных», — сказал он в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По словам Сунака, 200 млн фунтов из данного оборонного пакета будут выделены на производство сотен тысяч новых дронов.



«Мы говорим о дронах большого радиуса действия и морских дронах. Без деталей», — сказал премьер.



Отвечая на вопрос, каков радиус действия у предоставляемых Великобританией Украине ракетах в составе нового пакета помощи, Сунак напомнил, что в прошлом году именно Великобритания стала первой страной, которая передала дальнобойные Storm Shadow и они дали желаемый эффект.



«Президент Украины всегда мне говорил о системах большого радиуса действия … Я делаю все возможное, чтобы реагировать и удовлетворять эти потребности. Мы понимаем, что в этом году это будет еще более актуальным с точки зрения конфликта», — заявил он.



Премьер-министр Великобритании также отметил, что его страна рассматривает потенциал долговременного сотрудничества с Украиной.



«Учитывая то, что Украина двигается в сторону членства в НАТО, мы считаем очень важным помочь вам в создании оборонной промышленности в плане сотрудничества в сфере безопасности, включая производство дронов», — резюмировал он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил на пленарном заседании Верховной Рады Украины. Он поддержал курс Украины на членство в НАТО и заявил, что Альянс станет от этого сильнее.



«Сегодняшнее соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности поддерживает ваш исторический выбор по вступлению в НАТО. Я считаю, что законное место Украины в НАТО. Но дело не только в том, какую пользу НАТО принесет Украине, а речь также в том, какую Украина принесет пользу НАТО. Ваше понимание современной войны приходит не из учебника, а с поля боя, ваши Вооруженные Силы — опытные, инновационные и храбрые. Украина принадлежит к НАТО и НАТО будет сильнее с вами», — сказал Сунак.