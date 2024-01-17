У Криму чути вибухи: місцеві повідомляють про роботу ППО

У Євпаторійському районі Криму було чути вибухи, повідомив «Суспільному» місцевий житель. Раніше в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух Кримським мостом.



Згодом так званий губернатор Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, які використовують російські військові.

Дим у Севастополі. Фото: Кримський вітер / Telegram

Тим часом телеграм-канали окупантів пишуть, що «збили» понад сім ракет «Нептун» та авіаційних ракет Storm Shadow.



Перед атакою біля берегів румунського міста Констанца онлайн-сервіс Flightradar24 зафіксував у повітрі літак-розвідник Boeing P-8A Poseidon.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів на 2024 рік.