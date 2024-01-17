В Авдеевке остается более 1100 человек, эвакуация населения продолжается

В Авдеевке Донецкой области остается ситуация напряженной, по состоянию на 17 января в городе проживает 1122 гражданских, эвакуация населения продолжается. Об этом рассказал начальник Авдеевской областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального марафона.



«В Авдеевке ситуация сложная, но контролируемая. Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям. Сейчас в городе находится 1122 человека. За последние двое суток удалось вывезти 10 человек», — рассказал он.



По словам Филашкина, только за 2024 год враг сбросил на Авдеевку 250 управляемых авиабомб.



Кроме того, оккупанты обстреливают дорогу, поэтому не дают возможности ввезти в город гуманитарную помощь в полном объеме.



Что касается ситуации в Часовом Яру, то в городе осталось 834 человека. Всех детей увезли в прошлом году. Органы власти, полиция и волонтеры завозят людям гуманитарку, также работают «Пункты несокрушимости».



Филашкин добавил, что в Марьинской громаде осталось 1257 человек. Большинство проживает в городе Красногоровка.



Напомним, по состоянию на 14 января на Авдеевском направлении находится около 40 тысяч оккупационных войск.