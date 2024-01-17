В Авдіївці залишається понад 1100 осіб, евакуація населення продовжується

В Авдіївці Донецької області залишається ситуація напруженою, станом на 17 січня в місті проживає 1122 цивільних, евакуація населення продовжується. Про це розповів начальник Авдіївської обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного марафону.



«В Авдіївці ситуація складна, але контрольована. Наші захисники стримують ворога по всім напрямкам. Зараз в місті знаходиться 1122 людини. За останні дві доби вдалося вивезти 10 людей», — розповів він.



За словами Філашкіна, тільки за 2024 рік ворог скинув на Авдіївку 350 керованих авіабомб.



Крім того, окупанти обстрілюють дорогу, тому не дають можливості завезти в місто гуманітарну допомогу в повному обсязі.



Щодо ситуації в Часовому Яру, то в місті залишилося 834 людини. Всіх дітей вивезли в минулому році. Органи влади, поліція та волонтери завозять людям гуманітарку, також працюють «Пункти незламності».



Філашкін додав, що в Мар’їнській громаді залишилося 1257 людей. Більшість людей проживає в місті Красногорівка.



Нагадаємо, станом на 14 січня на Авдіївському напрямку перебуває близько 40 тисяч окупаційних військ.