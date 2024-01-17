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Украина впервые успешно применила ночью «гибридную» ПВО проекта FrankenSAM — Камышин

17 января 2024, 16:30

Украина впервые успешно применила ночью «гибридную» ПВО проекта FrankenSAM — Камышин

О первом успешном использовании в ночь на среду «гибридной» ПВО проекта FrankenSAM — был сбит российский «Шахед». Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Проекты, которые реализуем с США, мы называем FrankenSAM. И я рад сообщить, что одна из этих систем была впервые успешно использована этой ночью. Мы сбили «Шахед» на дистанции 9 км с высоты 400 метров. И это первое использование этой конкретной системы. В «портфолио» FrankenSAM у нас около пяти проектов. И я рад, что мы уже получили эти системы на поле боя, защищая наше небо, защищая наших людей, и благодарен нашим американским партнерам за то, что это произошло», — сказал Камышин во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.

Министр отметил, что на разработку любой новой системы ПВО требуются годы. Однако вместо того, чтобы ждать, Украина и США нашли иной способ. 

«Мы берем старые советские устаревшие системы, адаптируем к ним западные ракеты или мы берем западные пусковые установки и ракеты и интегрируем их в старые советские устаревшие системы. У нас есть несколько подобных проектов», — пояснил он.

В конце декабря Камышин сообщил, что первые решения из «портфеля» проектов FrankenSAM, которые касаются противовоздушной обороны, уже работают на поле боя.

FrankenSAM — это гибридные системы ПВО, которыми совместно занимаются Украина и США. Фактически это три зенитно-ракетных комплекса: советский ЗРК «Бук» с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракеты «воздух — воздух» AIM-9M в сочетании с советскими РЛС и ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

Ранее сообщалось, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога «Шахедов». За месяц таких дронов производят десятки.

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