Росія значно модернізувала крилату ракету Х-101 — ГУР

Російські війська змінюють крилату ракету Х-101. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький розповів, як змінився російський боєприпас під час свого виступу на проекті Diciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука на форумі у Давосі, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що Росія швидко навчається та постійно доопрацьовує власний ракетний арсенал. Зокрема крилата ракета Х-101 зразка 2022 року та останні версії — це два різні боєприпаси.

«Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо», — заявив Скибицький.

Також офіцер розвідки зазначає, що Україні потрібно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс та засоби ППО. Крім цього, треба займатися захистом об'єктів ОПК, щоб він давав продукцію.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили , що Україна успішно застосувала гібридний зенітно-ракетний комплекс у рамках проекту FrankenSAM. Російський «Шахед» збили на відстані 9 кілометрів.