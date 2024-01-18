Американські БМП «Бредлі» виграли дуелі з російською технікою — аналітик BILD

Бредлі розбиває російські танки Фото: кадр із відео

Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, за останні дні під Авдіївкою сталися два схожі зіткнення бронетехніки, коли українські БМП Bradley («Бредлі») розбили російську техніку, включаючи нові танки окупантів.



В обох випадках американські БМП Bradley («Бредлі»), яким вже майже 30 років, розгромили нові машини.



У вихідні під селом Степове на північний захід від Авдіївки 47-а механізована бригада ЗСУ зупинила новий російський танк Т-90М «Прорив».

There are three things you can watch forever. Як це Ukrainian M2 Bradley IFV обумовлює «не-аналог» T T-90M tank.



: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/4NwvEryE3Y — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 18, 2024



«У нього гармата калібру 125 мм, у "Бредлі" – 25 мм. Проте двоє БМП змогли точно вразити танк, після чого його знищив безпілотник. Американські машини не зазнали пошкоджень», — аналізує протистояння Рьопке.



Пізніше під тим самим Степовим бійці 109-ї окремої бригади тероборони ЗСУ зустріли три російські БМП-2. Їм на допомогу прийшли три «Бредлі», ймовірно, тієї ж 47-ї бригади.

Коли мехвод БМП Bradley до цього 10 років у танчики катав.

Розібрав підорський т-90 pic.twitter.com/sKWfhLlLf7 — Денис Дніпро (@dendnepro) January 18, 2024



Українці знищили у ближньому бою всі три машини ЗС РФ. Як пише Рьопке, це показує важливість поставок Україні західної зброї й те, «наскільки західна техніка перевершує російські аналоги в бою віч-на-віч».



Нагадаємо, Республіканці в Конгресі свідомо чи через недомисли на користь Кремля затримують життєво важливу допомогу Україні на 61 мільярд доларів.