Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, за останні дні під Авдіївкою сталися два схожі зіткнення бронетехніки, коли українські БМП Bradley («Бредлі») розбили російську техніку, включаючи нові танки окупантів.



В обох випадках американські БМП Bradley («Бредлі»), яким вже майже 30 років, розгромили нові машини.



У вихідні під селом Степове на північний захід від Авдіївки 47-а механізована бригада ЗСУ зупинила новий російський танк Т-90М «Прорив».

There are three things you can watch forever. Як це Ukrainian M2 Bradley IFV обумовлює «не-аналог» T T-90M tank.



