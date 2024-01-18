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Американські БМП «Бредлі» виграли дуелі з російською технікою — аналітик BILD

18 січня 2024, 17:05

Американські БМП «Бредлі» виграли дуелі з російською технікою — аналітик BILD

Бредлі розбиває російські танки Фото: кадр із відео Бредлі розбиває російські танки Фото: кадр із відео

Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, за останні дні під Авдіївкою сталися два схожі зіткнення бронетехніки, коли українські БМП Bradley («Бредлі») розбили російську техніку, включаючи нові танки окупантів.

В обох випадках американські БМП Bradley («Бредлі»), яким вже майже 30 років, розгромили нові машини.

У вихідні під селом Степове на північний захід від Авдіївки 47-а механізована бригада ЗСУ зупинила новий російський танк Т-90М «Прорив».


«У нього гармата калібру 125 мм, у "Бредлі" – 25 мм. Проте двоє БМП змогли точно вразити танк, після чого його знищив безпілотник. Американські машини не зазнали пошкоджень», — аналізує протистояння Рьопке.

Пізніше під тим самим Степовим бійці 109-ї окремої бригади тероборони ЗСУ зустріли три російські БМП-2. Їм на допомогу прийшли три «Бредлі», ймовірно, тієї ж 47-ї бригади.


Українці знищили у ближньому бою всі три машини ЗС РФ. Як пише Рьопке, це показує важливість поставок Україні західної зброї й те, «наскільки західна техніка перевершує російські аналоги в бою віч-на-віч».

Нагадаємо, Республіканці в Конгресі свідомо чи через недомисли на користь Кремля затримують життєво важливу допомогу Україні на 61 мільярд доларів.

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втрати окупантів Bradley Т-90М

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