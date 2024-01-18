Из Латвии могут быть депортированы около тысячи россиян

Около тысячи россиян, которые проживают в Латвии, получили письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами. Об этом сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе, передает издание Delfi.



По ее словам, это касается 985 человек, в апреле к ним могут добавиться еще 2500 россиян.



Отмечается, что если россияне не отреагируют на письмо, сотрудники УДГМ посетят их по последнему месту жительства. Если эти люди там больше не живут, ведомство будет исходить из того, что они уже уехали из Латвии. Всем остальным придется покинуть страну.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину, власти Латвии изменили законодательство, регулирующее пребывание иностранцев в стране. Согласно обновленному закону об иммиграции, выданные гражданам РФ виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу.



Напомним, Латвия будет передавать конфискованные машины с российскими номерами Украине, следует из поправок к закону «О дорожном движении», принятых в первом чтении.