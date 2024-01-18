З Латвії може бути депортовано близько тисячі росіян

Близько тисячі росіян, які мешкають у Латвії, отримали листи з вимогою протягом двох тижнів залишити країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів. Про це повідомила начальник управління у справах громадянства та міграції Латвії Майра Розе, повідомляє видання Delfi.



За її словами, це стосується 985 осіб, у квітні до них можуть додатись ще 2500 росіян.

Зазначається, що якщо росіяни не відреагують на листа, співробітники УДГМ відвідають їх за останнім місцем проживання. Якщо ці люди там більше не живуть, відомство зробить висновок, що вони вже виїхали з Латвії. Всім іншим доведеться покинути країну.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, влада Латвії змінила законодавство, яке регулює перебування іноземців у країні. Згідно з оновленим законом про імміграцію, видані громадянам РФ види на постійне проживання у вересні 2023 року втратили чинність.



Нагадаємо, Латвія передаватиме конфісковані машини з російськими номерами Україні, випливає із поправок до закону «Про дорожній рух», прийнятих у першому читанні.