Латвия передаст конфискованные у россиян машины Украине

Латвия будет передавать конфискованные машины с российскими номерами Украине, следует из поправок к закону «О дорожном движении», принятых в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба латвийского Сейма в четверг, 26 октября.



Поправки предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок.



Законопроект предусматривает, что транспортное средство необходимо будет поставить на учет или вывезти с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.



Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, незарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, он будет арестован и конфискован.



Конфискованную технику планируется передать Украине, утверждают авторы законопроекта. Планируется, что законопроект вступит в силу 15 ноября текущего года.



Напомним, что в связи с рекомендациями Европейской комиссии относительно запрета на въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, с 17 сентября 2023 года Польша запретила проезд авто с российской регистрацией.



Ранее, 13 сентября, на запрет проезда в своих странах для россиян пошли Эстония, Литва и Латвия. Позже, 15 сентября, к ним присоединилась Финляндия.



Затем власти Болгарии присоединились к запрету ЕС и закрыли въезд для российских автомобилей, о чем заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.





