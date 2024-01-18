Оккупанты сбросили шесть авиабомб на Орехов, уничтожен подъезд многоэтажки

Последствия российского авиаудара по Орехову. Фото: Запорожская ОВА

Российские военные сегодня, 18 января, нанесли авиаудары по Орехову в Запорожской области. В результате пострадала многоэтажка. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«Около 13:15 российские оккупанты нанесли шесть авиаударов по городу Орехов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен.

«Горы строительного мусора — все, что осталось от домов мирных жителей, их быта, уюта, семейного счастья», — написал в Facebook глава области.

Малашко добавил, что места ударов обследуют специалисты. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, корректировавшего ракетные атаки РФ по Запорожью.