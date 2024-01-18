Окупанти скинули шість авіабомб на Оріхів, знищено під'їзд багатоповерхівки

Наслідки російського авіаудару по Оріхову. Фото: Запорізька ОВА

Російські військові сьогодні, 18 січня, завдали авіаударів по Оріхову в Запорізькій області. В результаті постраждала багатоповерхівка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Близько 13:15 російські окупанти завдали шість авіаударів по місту Оріхів», — йдеться у заяві.

Зазначається, що бомби влучили у нежитлові будинкі та у багатоповерховий будинок. Цілий під'їзд знищено.

«Гори будівельного сміття — все, що залишилося від будинків мирних жителів, їх побуту, затишку, сімейного щастя», — написав у Facebook голова області.

Малашко додав, що місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки затримала агента військової розвідки Росії, який коригував ракетні атаки РФ по Запоріжжю.