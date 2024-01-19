Прятался от российских обстрелов и передавал данные о ВСУ. Задержан экс-сотрудник Донецкой таможни

Коллаборант из Угледара. Фото: Донецкая прокуратура

Бывший сотрудник Донецкой таможни из Угледара передавал информацию о военнослужащих ВСУ оккупантам, прячась от российских обстрелов в подвале. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



«Из-за постоянных атак русских мужчина жил в подвале многоэтажки и периодически делал вылазки наружу, чтобы собрать ценную для оккупантов информацию. Буквально под обстрелами агент передвигался по городу и разведывал места дислокации наших защитников, огневых позиций, оборонных сооружений и заминированных участков», — говорится в сообщении.



Он также узнавал о настроениях населения: ждут ли люди «освобождения», как относятся к украинской власти и военным.



После задержания, мужчина рассказал, что ничего плохого в своих поступках не видит.

Удостоверение коллаборанта. Фото: Донецкая прокуратура

Он понимал, что войска РФ полностью разрушили его жилье, но несмотря на это совершенно сознательно помогал им вести войну против Украины.



Ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении уроженке Донецка, которая еще в 2014 году стала сотрудничать с оккупационной властью.