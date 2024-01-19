Ховався від російських обстрілів і передавав дані про ЗСУ. Затримано ексспівробітника Донецької митниці

Колаборант з Вугледару. Фото: Донецька прокуратура

Колишній співробітник Донецької митниці з Вугледара передавав інформацію про військовослужбовців ЗСУ окупантам, ховаючись від російських обстрілів у підвалі. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



«Через постійні атаки росіян чоловік жив у підвалі багатоповерхівки й періодично робив вилазки назовні, щоб зібрати цінну для окупантів інформацію. Буквально під обстрілами агент пересувався містом та розвідував місця дислокації наших захисників, вогневих позицій, оборонних споруд та замінованих ділянок», — йдеться у повідомленні.



Він також дізнавався про настрої населення: чи чекають люди на «звільнення», як ставляться до української влади та військових.



Після затримання чоловік розповів, що нічого поганого у своїх вчинках не бачить.

Посвідчення колаборанта. Фото: Донецька прокуратура

Він розумів, що війська РФ повністю зруйнували його житло, але, попри це, цілком свідомо допомагав їм вести війну проти України.



Раніше українські правоохоронці повідомили про підозру уродженку Донецька, яка ще 2014 року почала співпрацювати з окупаційною владою.