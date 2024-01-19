«РДК» атаковал грузовик с российскими военными в Брянской области

РДК в Брянской области. Фото: Telegram

«Русский добровольческий корпус» (РДК) опубликовал фото, где указали, что 18 января разведгруппа корпуса провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Об этом бойцы «РДК» написали в своем Telegram.



«Кадры объективного контроля будут позже», — заявили в добровольческом корпусе.



В «РДК» отметили, что в операции приняли участие вчерашние рекруты, которые приехали в Украину и вступили в «РДК» буквально летом.



О проведенной операции русским добровольческим корпусом заявили и российские телеграм-каналы. В частности там отметили, что под обстрел попал «Урал» министерства обороны.

Россияне признали атаку РДК в Брянской области. Фото: Telegram

Кроме того пропагандистам пришлось признать и потери, которые понесли военные РФ. Оккупанты подтвердили наличие убитых и раненых среди своих военнослужащих.



Ранее «РДК» сообщал об уничтожении подполковника ФСБ и его служебного внедорожника.