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«РДК» атаковал грузовик с российскими военными в Брянской области

19 января 2024, 14:56

«РДК» атаковал грузовик с российскими военными в Брянской области

РДК в Брянской области. Фото: Telegram РДК в Брянской области. Фото: Telegram

«Русский добровольческий корпус» (РДК) опубликовал фото, где указали, что 18 января разведгруппа корпуса провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Об этом бойцы «РДК» написали в своем Telegram.

«Кадры объективного контроля будут позже», — заявили в добровольческом корпусе.

В «РДК» отметили, что в операции приняли участие вчерашние рекруты, которые приехали в Украину и вступили в «РДК» буквально летом.

О проведенной операции русским добровольческим корпусом заявили и российские телеграм-каналы. В частности там отметили, что под обстрел попал «Урал» министерства обороны.

Россияне признали атаку РДК в Брянской области. Фото: Telegram

Кроме того пропагандистам пришлось признать и потери, которые понесли военные РФ. Оккупанты подтвердили наличие убитых и раненых среди своих военнослужащих. 

Ранее «РДК» сообщал об уничтожении подполковника ФСБ и его служебного внедорожника. 

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