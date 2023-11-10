Ответственность за убийство подполковника ФСБ взял на себя Русский добровольческий корпус

Формирование РДК выложило видео-отчет, который, как утверждается, снят на территории Брянской области.



«В результате профессиональных засадных действий уничтожен подполковник ФСБ и служебный внедорожник», — говорится в подписи к видео.



По информации Телеграмм-канала ASTRA, погибший — подполковник Сергей Шатый. Он был заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения.



Российские силовые структуры о нападении и гибели офицера не сообщали.



Отмечается, что русский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне Украины, не в первый раз берёт на себя ответственность за диверсии на территории России.



Напомним, 9 ноября в Брянской области (Россия) неизвестные расстреляли машину пограничников. Погиб подполковник ФСБ.