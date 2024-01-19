«РДК» атакував вантажівку з російськими військовими у Брянській області

РДК у Брянській області. Фото: Telegram

«Російський добровольчий корпус» (РДК) опублікував фото, де вказали, що 18 січня розвідгрупа корпусу провела засідку на транспорт противника в Суземському районі Брянської області. Про це бійці «РДК» написали у своєму Telegram.



«Кадри об'єктивного контролю будуть пізніше», - заявили в добровільному корпусі.



У «РДК» зазначили, що в операції взяли участь вчорашні рекрути, які приїхали до України та вступили до «РДК» буквально влітку.



Про проведену операцію російським добровольчим корпусом заявили й російські телеграм-канали. Зокрема, там зазначили, що під обстріл потрапив «Урал» міністерства оборони.

Росіяни визнали атаку РДК у Брянській області. Фото: Telegram

Крім того, пропагандистам довелося визнати й втрати, які зазнали військові РФ. Окупанти підтвердили наявність убитих та поранених серед своїх військовослужбовців.



Раніше «РДК» повідомляв про знищення підполковника ФСБ та його службового позашляховика.