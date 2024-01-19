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РФ планирует масштабное наступление летом 2024 года: в FT рассказали детали

19 января 2024, 14:43

РФ планирует масштабное наступление летом 2024 года: в FT рассказали детали

Оккупационная армия РФ уже текущим летом может начать масштабное наступление. Главными целями Кремля является полный захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских силовиков.

Отмечается, что российская армия планирует захватить не только Донецкую, Луганской, Запорожскую и Херсонскую области. В частности, Россия ставит за цель оккупацию Киева и Харькова.

Авторы уточняют, что это объясняет, почему Россия продолжает наступательные операции на востоке Украины на нескольких направлений, особенно в районе Авдеевки, а также возле Лимана и Купянска. Несмотря на это, один из западных чиновников в комментарии изданию сказал, что перспективы оперативного прорыва как со стороны РФ, так и со стороны Украины в 2024 году невелики.

В материале также говорится, что в последние месяцы Россия получила поддержку благодаря поставкам снарядов и ракет из КНДР, а также увеличению производства оружия и боеприпасов.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что зимнее контрнаступление российской армии провалилось. Командование армии не достигло тех целей, которые ставило. 

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