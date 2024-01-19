РФ планує масштабний наступ улітку 2024 року: у FT розповіли деталі

Окупаційна армія РФ вже цього літа може розпочати масштабний наступ. Головними цілями Кремля є повне захоплення Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських силовиків.



Зазначається, що російська армія планує захопити не лише Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Зокрема, Росія ставить за мету окупацію Києва та Харкова.



Автори уточнюють, що це пояснює, чому Росія продовжує наступальні операції на сході України на кількох напрямках, особливо в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп'янська. Попри це один із західних чиновників у коментарі виданню сказав, що перспективи оперативного прориву як з боку РФ, так і з боку України в 2024 році невеликі.



У матеріалі також йдеться, що в останні місяці Росія отримала підтримку завдяки постачанню снарядів і ракет з КНДР, а також збільшенню виробництва зброї та боєприпасів.



Нагадаємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що зимовий контрнаступ російської армії провалився. Командування армії досягло тих цілей, які ставило.