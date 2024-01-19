В Северске из-за обстрела россиян пострадала гражданская инфраструктура

Населенный пункт Северск находится менее чем в десяти километрах от линии фронта и регулярно оказывается под обстрелом российских оккупантов и противник вновь нанес по городу удар, повредив гражданскую инфраструктуру.



В результате обстрела, пострадала гражданская инфраструктура мирных жителей. Ещё вчера это был абсолютно жилой дом, в котором проживали гражданские.



Отмечается, что в этот раз обошлось без жертв среди мирного населения. Журналисты «Новостей Донбасса», побывав на месте обстрела, увидели, как все почернело, а один из домов продолжал гореть.

Разрушенный дом в Северске. Фото: Новости Донбасса

«К сожалению, сегодня ночью произошел мощный обстрел нашей громады. Повреждено очень много домов. На сегодня коммунальщики наши работают там, где можно что-то восстановить – будем восстанавливать. Обстрел велся с ураганов», — рассказал Алексей Воробьев, начальник Северской городской военной администрации.



Местная жительница Алла — живет недалеко от эпицентра взрыва. В момент удара была вместе с мужем дома.



«Ракета прилетела, посрывала все крыши. Если б не этот "прилет", я все время говорила, что я не выеду. Я врач. И тут одна единственная. Но после этого, будем искать, чтобы выехать. Но это время надо. Чтобы не просто в неизвестность, а куда-то. Забрать своих девок, у меня их три. Кошечки», — поделилась жительница Северска.



У нее тут свой медпункт. В нем она ежедневно принимает пациентов, выслушивает их жалобы и дает бесплатно лекарства. Всем её обеспечила местная власть. По словам Аллы, в день она принимает до десяти человек.



«Летом больше. Ну и в пределах 8-10 человек. Минимально – это четыре. Врачи без границ обеспечили аппаратурой, мебелью и медикаментами обеспечивают. У людей чаще всего болит поясница, суставы и ноги. Все потому, что тут все старше шестидесяти лет. Молодежь уехала. Детей вообще нет их вывезли ещё в прошлом году всех», — объяснила женщина.



Люди не уезжают, потому что опасаются неопределенности, а еще по причине того, что уже разменяли не первый десяток лет.



Сегодня население Северска составляет около тысячи человек. До полномасштабного вторжения было в десять раз больше. В городе остаются преимущественно люди пенсионного возраста, которые отказываются от эвакуации.



Почти два года они живут под постоянными обстрелами. Ранее сегодня спасатели группы «ФЕНИКС» эвакуировали двух человек и их домашнего питомца из Авдеевки.



Напомним, после очередных обстрелов Донецкой области глава ДонОВА заявил, что с линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 15 детей.