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У Сіверську через обстріл росіян постраждала цивільна інфраструктура

19 січня 2024, 16:46

У Сіверську через обстріл росіян постраждала цивільна інфраструктура

Населений пункт Сіверськ знаходиться менш ніж за десять кілометрів від лінії фронту і регулярно опиняється під обстрілом російських окупантів і противник знову завдав по місту удару, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура мирних жителів. Ще вчора це був абсолютно житловий будинок, де проживали мирні мешканці.

Наголошується, що цього разу обійшлося без жертв серед мирного населення. Журналісти «Новин Донбасу», побувавши на місці обстрілу, побачили, як усе почорніло, а один із будинків продовжував ще горіти.

Зруйнований будинок у Сіверську. Фото: Новини Донбасу

«На жаль, сьогодні вночі стався потужний обстріл нашої громади. Пошкоджено багато будинків. На сьогодні комунальники наші працюють там, де можна щось відновити – відновлюватимемо. Обстріл вівся з "ураганів"», - розповів Олексій Воробйов, начальник Сіверської міської військової адміністрації.

Місцева мешканка Алла живе недалеко від епіцентру вибуху. У момент удару була разом із чоловіком удома.

«Ракета прилетіла, позривала всі дахи. Якби не цей "приліт", я весь час казала, що не виїду. Я лікар. І тут одна єдина. Але після цього будемо шукати, щоб виїхати. Але на це потрібен час. Щоб не просто у невідомість, а кудись. Забрати своїх дівчат, у мене їх три. Кішечки», — поділилася мешканка Сіверська.

Жінка має тут свій медпункт. У ньому вона щодня приймає пацієнтів, вислуховує їхні скарги та дає безкоштовно ліки. Усім її забезпечила місцева влада. За словами Алли, за день вона приймає до десяти осіб.

«Влітку більше. Та й у межах 8-10 осіб. Мінімально – це чотири. Лікарі без кордонів забезпечили апаратурою, меблями та медикаментами. У людей найчастіше болить поперек, суглоби та ноги. Все тому, що тут всі старше за шістдесят років. Молодь поїхала. Дітей взагалі немає, їх вивезли ще торік усіх», — пояснила жінка.

Люди не їдуть, не евакуюються, бо побоюються невизначеності, а ще тому, що вже розміняли не перший десяток років.

Сьогодні населення Сіверська становить близько тисячі людей. До повномасштабного вторгнення було вдесятеро більше. У місті залишаються здебільшого люди пенсійного віку, які відмовляються від евакуації.

Майже два роки вони мешкають під постійними обстрілами. Раніше сьогодні рятувальники групи «Фенікс» евакуювали двох людей та їхнього домашнього вихованця з Авдіївки.

Нагадаємо, після чергових обстрілів Донецької області глава ДонОВА заявив, що з лінії фронту евакуйовано 86 осіб, у тому числі 15 дітей.

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