Командующий Объединенных сил ВСУ рассказал о ситуации на границе

Обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой, однако противник сформировал и удерживает группировку на территории Российской Федерации. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook 19 января.

По данным офицера, общая численность российской группировки составляет примерно 20 тысяч человек. Он отметил, что военные РФ постоянно ведут разведку, обстреливают приграничные населенные пункты, а также активно занимаются инженерно-фортификационным оборудованием местности.

Кроме того, военачальник сообщил о перевооружении российских подразделений на более новое или модернизированное оружие.

Что касается территории Беларуси, по данным Наева, в районе границы сосредоточены не только пограничники, но и около 1800 человек из состава белорусских вооруженных сил. Военные и правоохранители на постоянной основе проводят мероприятия боевой подготовки.

Наев подчеркнул, что Минск продолжает оказывать Москве помощь в вооруженной агрессии против Украины, поставляя и ремонтируя военную технику. Так, ВПК Беларуси производит и перерабатывает старые боеприпасы для последующей передаче стране-агрессору.

Напомним, оккупационная армия РФ уже текущим летом может начать масштабное наступление. Главными целями Кремля является полный захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских силовиков.