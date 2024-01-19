Командувач Об'єднаних сил ЗСУ розповів про ситуацію на кордоні

Обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою, проте противник сформував та утримує угруповання біля Російської Федерації. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook 19 січня.

За даними офіцера, загальна чисельність російського угруповання становить приблизно 20 тисяч осіб. Він зазначив, що військові РФ постійно розвідують, обстрілюють прикордонні населені пункти, а також активно займаються інженерно-фортифікаційним обладнанням місцевості.

Крім того, воєначальник повідомив про переозброєння російських підрозділів на нову чи модернізовану зброю.

Щодо території Білорусі, за даними Наєва, у районі кордону зосереджені не лише прикордонникі, а й близько 1800 осіб зі складу білоруських збройних сил. Військові та правоохоронці на постійній основі проводять заходи бойової підготовки.

Наєв наголосив, що Мінськ продовжує надавати Москві допомогу у збройній агресії проти України, поставляючи та ремонтуючи військову техніку. Так, ВПК Білорусі виробляє та переробляє старі боєприпаси для подальшої передачі країні-агресору.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ вже цього літа може розпочати масштабний наступ. Головними цілями Кремля є повне захоплення Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських силовиків.