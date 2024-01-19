В ОВА рассказали, когда в Селидовской громаде будет возобновлено теплоснабжение

Вадим Филашкин рассказал о возобновлении теплоснабжения в Селидовской громаде. Фото: Донецкая ОВА

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал о возобновлении теплоснабжения в Селидовской громаде. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона.

«Вчера провел выездное заседание и отчетливо заслушал коммунальные службы и руководителя города. Сейчас семь котельных, последняя котельная будет запущена до 1 марта, постепенно котельные будут запускаться», — отметил он.

По его словам, все котельные до полномасштабной войны были газовые, но оккупанты разрушили газовое питание, поэтому было принято решение перейти на угольные котельные.

Напомним, в Донецкой области энергетики восстановили электроснабжение для 6 населенных пунктов.