В ОВА розповіли, коли у Селидівській громаді буде відновлено теплопостачання

Вадим Філашкін розповів про відновлення теплопостачання у Селидівській громаді. Фото: Донецька ОВА

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів про відновлення теплопостачання у Селидівській громаді. Про це повідомив у ефірі національного телемарафону.



«Вчора провів виїзне засідання та чітко заслухав комунальні служби та керівника міста. Зараз сім котелень, останню котельню буде запущено до 1 березня, поступово котельні запускатимуться», — зазначив він.



За його словами, всі котельні до повномасштабної війни були газові, але окупанти зруйнували газове харчування, тому було ухвалено рішення перейти на вугільні котельні.



Нагадаємо, на Донеччині енергетики відновили електропостачання для 6 населених пунктів.