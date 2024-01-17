Энергетики вернули свет после обстрелов 7 тысяч семей Донецкой области. Фото: ДТЭК Донецкие электросети

В Донецкой области энергетики восстановили электроснабжение для 6 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За предыдущие сутки специалисты полностью или частично возобновили электроснабжение в 6 населенных пунктов области — электричество вернулось в 7095 семей», — написал он.



Отмечается, что в области ежедневно работают 60 ремонтных бригад.



Напомним, с 9 по 15 января энергетики «ДТЭК» вернули свет в 46 населенных пунктов, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой области. В Донецкой области.