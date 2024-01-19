Под оккупированным Мариуполем произошла авария: один человек погиб, еще один – получил тяжелые травмы

На оккупированной территории Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один человек погиб, еще один – получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».



Отмечается, что инцидент произошел в 13:30 в Новоазовском районе на автодороге между селом Приморское и селом Красноармейское.



«Водитель автомобиля ИЖ-2126, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и при перестроении на занимаемую ранее полосу движения совершил столкновение с автомобилем Shacman, движущимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.



В результате ДТП 48-летний водитель автомобиля ИЖ погиб, 43-летний пассажир другого авто получил тяжелые травмы.



Напомним, 17 января в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Краматорске, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса была зажата женщина с многочисленными травмами.