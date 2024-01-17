ДТП в Краматорске: спасателям пришлось доставать женщину из автомобиля

Результат ДТП в Краматорске. Фото: ГСЧС

17 января в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Краматорске, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса была зажата женщина с многочисленными травмами. Об этом сообщило ГСЧС.

Результат ДТП в Краматорске. Фото: ГСЧС

«На месте происшествия с помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели достать женщину из изуродованного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Результат ДТП в Краматорске. Фото: ГСЧС

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Ранее в Богодухове Харьковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей 14 января пострадали семь человек, среди них 12-летний ребенок.