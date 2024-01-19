Під окупованим Маріуполем сталася аварія: одна людина загинула, ще одна – отримала тяжкі травми

На окупованій території Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще одна – отримала травми. Про це повідомили у пресслужбі «МНС ДНР».



Зазначається, що інцидент стався о 13:30 у Новоазовському районі на автодорозі між селом Приморське та Красноармійським.



«Водій автомобіля ІЖ-2126, за попередньою версією, виїхав на смугу зустрічного руху і при перебудові на смугу руху, що займалася раніше, здійснив зіткнення з автомобілем Shacman, що рухається в зустрічному напрямку», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок ДТП 48-річний водій автомобіля ІЖ загинув, 43-річний пасажир іншого авта отримав тяжкі травми.



Нагадаємо, 17 січня до Служби порятункунадійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Краматорську, внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса було затиснуто жінку з численними травмами.