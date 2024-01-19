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Война в Украине может затянуться еще на пять лет — CNN

19 января 2024, 18:43

Война в Украине может затянуться еще на пять лет — CNN

Разведывательные ведомства США и других стран Запада полагают, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться еще долго, независимо от событий в американской политике. Об этом сообщил американскй новостной канал CNN 19 января со ссылкой на свои источники.

По данным CNN, большинство представителей разведки сходятся во мнении, что боевые действия будут продолжаться еще как минимум два года. Некоторые американские и западные чиновники также допускают, что война может длиться еще до пяти лет.

Как отмечает один из американских чиновников, ожидается, что в 2024 году Украина сосредоточится на укреплении своего ВПК и восстановлении своих сил, готовясь к еще более интенсивным боевым действиям в 2025 году.

«Вот почему продолжение поддержки Запада так важно, поскольку в следующем году будет сделано все, что решит, как будут развиваться события в 2025 году и, возможно, в последующий период», — сказал чиновник.

По мнению американского военного чиновника, дислоцированного в Европе, новая попытка крупного контрнаступления со стороны Украины с целью разбить оккупационные войска в Мелитополе, вероятно, будет предпринята минимум через два года.

Чиновник утверждает, что обе стороны «слишком истощены в плане войск и техники, чтобы в 2024 году ожидать больших подвижек». По его словам, украинцы рассматривают 2025 год как в «более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления».

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ уже текущим летом может начать масштабное наступление. Главными целями Кремля является полный захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на украинских силовиков.

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