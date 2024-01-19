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Війна в Україні може тривати ще п'ять років — CNN

19 січня 2024, 18:43

Війна в Україні може тривати ще п'ять років — CNN

Розвідувальні відомства США та інших країн Заходу вважають, що війна в Україні, швидше за все, триватиме ще довго, незалежно від подій в американській політиці. Про це повідомив американський канал новин CNN 19 січня з посиланням на свої джерела.

За даними CNN, більшість представників розвідки сходяться на думці, що бойові дії триватимуть ще як мінімум два роки. Деякі американські та західні чиновники також припускають, що війна може тривати ще до п'яти років.

Як зазначає один з американських чиновників, очікується, що у 2024 році Україна зосередиться на зміцненні свого ВПК та відновленні своїх сил, готуючись до ще більш інтенсивних бойових дій у 2025 році.

«От чому продовження підтримки Заходу таке важливе, оскільки наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватимуться події у 2025 році і, можливо, у наступний період», — сказав чиновник.

На думку американського військового чиновника, дислокованого в Європі, нову спробу великого контрнаступу з боку України з метою розбити окупаційні війська в Мелітополі, ймовірно, буде зроблено щонайменше через два роки.

Чиновник стверджує, що обидві сторони «занадто виснажені у плані військ та техніки, щоб у 2024 році чекати великих зрушень». За його словами, українці розглядають 2025 рік як у «реальніший варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу».

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ вже цього літа може розпочати масштабний наступ. Головними цілями Кремля є повне захоплення Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей. Про це повідомило Financial Times із посиланням на українських силовиків.

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