«Шахтер» купил бразильского футболиста за 15 миллионов евро. Его называют будущей мировой звездой

Кевин Маседо — новая футбольная звезда донецкого «Шахтера». Фото: ФК «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» оформил переход 21-летнего бразильского полузащитника Кевина Маседо за 12 миллионов евро, добавив бонусом еще 3 миллиона. Об этом рассказал генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.



Он назвал Кевина «будущей мировой звездой», описав его как «молодого, очень одаренного игрока, который имеет очень большие перспективы».



«Это футболист с отличной скоростью, невероятным дриблингом, высоким футбольным интеллектом, качественным пасом и хорошим ударом», — отметил Палкин.



Клуб договорился заплатить за игрока частями в течение двух лет.



«Это нормальная практика для футбольного бизнеса, мы покупаем игроков и продаем по такому принципу», — пояснил гендиректор «Шахтера».

Палкин подчеркнул, что трансфер был важным для команды и всего украинского футбола, который, по его словам, «переживает тяжелейшее время».



«Вы посмотрите, пожалуйста, на рейтинги наших клубов в Европе — мы на 18-м месте. Даже в 1990-е годы ситуация была лучше. И если так будет продолжаться, наш болельщик уже не услышит гимн Лиги чемпионов», — рассказал Палкин.







Накануне «Шахтер» отклонил предложение о продаже 21-летнего полузащитника Георгия Судакова за 40 миллионов евро, поскольку команда хочет «побеждать и укреплять имидж Украины».



«Поймите, война для нас началась десять лет назад. Мы потеряли свой дом, мы потеряли "Донбасс Арену". Мы 10 лет играем на чужих полях. Но даже тогда мы ни на минуту не опустили руки», — добавил гендиректор «горняков».



Он напомнил, что за последние 10 лет команда дважды выходила из группы в Лиге чемпионов и дважды доходила до полуфинала Лиги Европы, а также 5 раз выигрывала чемпионат Украины.



Кроме того, добавил, что в прошлом сезоне клуб заплатил 15 млн долларов налогов и дополнительно после продажи Михаила Мудрика профинансировал проект помощи защитникам Мариуполя «Сердце Азовстали» на 25 млн долларов.



Полное имя футболиста — Кевин Сантос Лопес де Маседо. Он родился в Сан-Паулу в Бразилии. Является воспитанником клуба «Деспортиво Бразил». Летом 2020-го перешел в «Палмейрас», присоединившись к юношеской команде. 1 декабря 2021 года дебютировал за основной состав. Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес. Чемпион Бразилии в 2023 году. Амплуа: левый полузащитник.