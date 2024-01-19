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«Шахтар» купив бразильського футболіста за 15 мільйонів євро. Його називають майбутньою світовою зіркою

19 січня 2024, 21:26

«Шахтар» купив бразильського футболіста за 15 мільйонів євро. Його називають майбутньою світовою зіркою

Кевін Маседо – нова футбольна зірка донецького «Шахтаря». Фото: ФК «Шахтар» Кевін Маседо – нова футбольна зірка донецького «Шахтаря». Фото: ФК «Шахтар»

Футбольний клуб «Шахтар» оформив перехід 21-річного бразильського півзахисника Кевіна Маседо за 12 мільйонів євро, додавши бонусом ще 3 мільйони. Про це розповів генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін.

Він назвав Кевіна «майбутньою світовою зіркою», описавши його як «молодого, дуже обдарованого гравця, який має дуже великі перспективи».

«Це футболіст з відмінною швидкістю, неймовірним дриблінгом, високим футбольним інтелектом, якісним пасом і гарним ударом», — зазначив Палкін.

Клуб домовився заплатити за гравця частинами протягом двох років.

«Це нормальна практика для футбольного бізнесу, ми купуємо гравців і продаємо за таким принципом», — пояснив гендиректор «Шахтаря».

Палкін підкреслив, що трансфер був важливим для команди та всього українського футболу, який, за його словами, «переживає найважчий час».

«Ви подивіться, будь ласка, на рейтинги наших клубів, у Європі ми на 18-му місці. Навіть у 1990-ті роки ситуація була кращою. І якщо так продовжуватиметься, наш уболівальник уже не почує гімн Ліги чемпіонів», — розповів Палкін.



Напередодні «Шахтар» відхилив пропозицію про продаж 21-річного півзахисника Георгія Судакова за 40 мільйонів євро, оскільки команда хоче «перемагати та зміцнювати імідж України».

«Зрозумійте, війна для нас розпочалася десять років тому. Ми втратили свій будинок, ми втратили "Донбас Арену". Ми 10 років граємо на чужих полях. Але навіть тоді ми ні на хвилину не опустили руки», — додав гендиректор «гірників».

Він нагадав, що за останні 10 років команда двічі виходила з групи у Лізі чемпіонів та двічі доходила до півфіналу Ліги Європи, а також 5 разів вигравала чемпіонат України.

Крім того, додав, що минулого сезону клуб заплатив 15 млн доларів податків і додатково після продажу Михайла Мудрика профінансував проект допомоги захисникам Маріуполя «Серце Азовсталі» на 25 млн доларів.

Повне ім'я футболіста — Кевін Сантос Лопес де Маседо. Він народився у Сан-Паулу у Бразилії. Є вихованцем клубу «Деспортиво Бразил». Влітку 2020-го перейшов до Палмейрасу, приєднавшись до юнацької команди. 1 грудня 2021 року дебютував за основний склад. Усього на рахунку вінгера 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри у Кубку Лібертадорес. Чемпіон Бразилії у 2023 році. Амплуа: лівий півзахисник.

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