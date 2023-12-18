«Шахтер» сыграет с французским «Марселем» в 1/16 Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей плей-офф 1/16 Лиги Европы, по результатам которой донецкий «Шахтер» сыграет против французского «Олимпика» из Марселя.



Первые матчи пройдут 15 февраля 2024 года, ответные — 22 февраля. На сегодняшний день французская команда занимает шестое место в национальном чемпионате Лига 1.

⚒ «Шахтар» зіграє з «Марселем» у Лізі Європи



Стикові матчі відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року. Перша зустріч проходитиме вдома.



Ваші враження? #Shakhtar #UELdraw #UEL pic.twitter.com/0FVrpeIUy0 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 18, 2023

Общая стоимость игроков «Марселя» за данными transfermarkt составляет 244,15 млн евро против 113 млн евро у «Шахтера», а средний возраст футболистов команды с южного берега Франции — 26 лет, что на два года превышает возраст молодого состава «горняков».



Напомним, донецкий «Шахтер» проиграл португальскому «Порту» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Португалии завершился со счетом 5:3.