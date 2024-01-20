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ВСУ отразили 33 атаки в районе Авдеевки

20 января 2024, 09:10

ВСУ отразили 33 атаки в районе Авдеевки

Оперативно-стратегическая группировка «Таврия» на оси Авдеевки сдержала 33 атаки российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается окружить Авдеевку, воины отстаивают свою позицию и наносят большие потери оккупантам», — заявили в Генштабе.

Согласно отчету генерального штаба, силы обороны Украины за сутки 19 января отразили 14 атак россиян в районе Авдеевки, еще 19 атак к югу от Тоненького, Первомайского и Невельского.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили 750 человек личного состава, четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, одна система РСЗО и более 20 машин, включая автоцистерны и специальную технику.

Ранее появилась информация, что российские войска стремятся захватить военную агломерацию Славянск — Краматорск.

Также разведывательные ведомства США и других стран Запада полагают, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться еще долго, независимо от событий в американской политике. 

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