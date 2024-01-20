ЗСУ відбили 33 атаки в районі Авдіївки

Оперативно-стратегічне угруповання «Таврія» на осі Авдіївки стримало 33 атаки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



«Українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку, воїни відстоюють свою позицію і завдають великих втрат окупантам», - заявили в Генштабі.



Згідно зі звітом генерального штабу, сили оборони України за добу 19 січня відбили 14 атак росіян в районі Авдіївки, ще 19 атак на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.



Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 750 осіб особового складу, чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, одна система РСЗВ та понад 20 машин, включаючи автоцистерни та спеціальну техніку.



Раніше з'явилася інформація, що російські війська прагнуть захопити військову агломерацію Слов'янськ – Краматорськ.



Також розвідувальні відомства США та інших країн Заходу вважають, що війна в Україні, швидше за все, триватиме ще довго, незалежно від подій в американській політиці.