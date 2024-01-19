Военные РФ стремятся оккупировать Славянск и Краматорск — полковник ВСУ

Российские войска стремятся захватить военную агломерацию Славянск — Краматорск, поэтому сосредотачивают соответствующие усилия для реализации своих замыслов. Полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала «Эспресо» сообщил подробности.

Он отметил, что оккупанты в дальнейшем стремятся реализовать свою стратегию, в которой полная оккупация Донецкой и Луганской областей это основное. Под контролем украинской армии до сих пор остается небольшая часть Луганской области. Значительная территория Донецкой области контролируется ВСУ.



«Агрессор будет сосредотачивать свои усилия для того, чтобы взять под контроль военную агломерацию Славянск — Краматорск», — пояснил он.

Полковник ВСУ добавил, что вблизи Бахмута происходит активизация боевых действий. Оккупационные подразделения стремятся взять под контроль Часов Яр. Именно этот населенный пункт и является ключом от нашей обороны в районе Краматорска и Славянска.

Противник будет пытаться, считает эксперт, срезать Угледарский выступ. Такие действия позволят двинуться в направлении Краматорска и Славянска через Константиновку.

«Мы видим серьезную активизацию российских войск на Лиманском направлении», — добавил военный.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ уже текущим летом может начать масштабное наступление. Главными целями Кремля является полный захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на украинских силовиков.