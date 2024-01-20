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Внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області загинув один мирний житель і троє отримали поранення

20 січня 2024, 13:22

Внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області загинув один мирний житель і троє отримали поранення

Під обстріл у Херсоні потрапили працівники водоканалу. Фото: Нацполіція Під обстріл у Херсоні потрапили працівники водоканалу. Фото: Нацполіція

У Дніпровському районі Херсона російський снаряд влучив у помешкання, де загинула 65-річна жінка. Про це повідомили в управлінні Національної поліції.

Поранення також отримав і 16-річний хлопець, якого доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги.

«Окупанти атакували за допомогою БпЛА бригаду водоканалу, яка виконувала роботи біля об'єкта критичної інфраструктури», - додали в Нацполіції.

Внаслідок вибуху значних пошкоджень отримав автомобіль підприємства, працівники, на щастя, не постраждали.

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 січня армія Росії кілька разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, до Херсона також залетіли «шахеди».

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