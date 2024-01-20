Шестерых военных с Камчатки приговорили к 2 с лишним года в колонии за отказ ехать на войну

Как сообщают местные СМИ Камчатского края со ссылкой на 35-й гарнизонный военный суд, шесть военнослужащих отказались ехать на войну в Украину летом и осенью прошлого года.



«Их всех признали виновными по части 2.1 статьи 332 УК РФ (отказ от участи в военных или боевых действиях)», — говорится в сообщении.



Одному назначили наказание в виде двух лет и одного месяца в колонии-поселении, двоих приговорили к двум годам и двум месяцам, еще двоих – к двум годам и трем месяцам, а одного – к двум годам и четырем месяцам в колонии-поселении.



Напомним, двое жителей российской Чукотки сбежали в США, чтобы не воевать в Украине.