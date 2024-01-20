Шістьох військових з Камчатки засудили до 2 з лишком року в колонії за відмову їхати на війну

Як повідомляють місцеві ЗМІ Камчатського краю з посиланням на 35-й гарнізонний військовий суд, шестеро військовослужбовців відмовилися їхати на війну в Україну влітку та восени минулого року.



«Їх усіх визнали винними за частиною 2.1 статті 332 КК РФ (відмова від участі у військових чи бойових діях)», - йдеться у повідомленні.



Одному призначили покарання у вигляді двох років і одного місяця в колонії-поселенні, двох засудили до двох років і двох місяців, ще двох - до двох років і трьох місяців, а одного - до двох років і чотирьох місяців у колонії-поселенні.



Нагадаємо, двоє мешканців російської Чукотки втекли до США, щоби не воювати в Україні.