РФ обстреляли Курахово из «Градов»: есть жертвы и разрушения

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области сегодня, 21 января. В результате атаки один человек погиб, еще один травмирован. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Сегодня днем россияне обстреляли город из «Градов» — попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина», — написал он.





По словам Филашкина, поврежден детсад и несколько частных домов. Также из-за обстрела произошел пожар, который спасатели уже потушили.





Напомним, село под Купянском Харьковской области в очередной раз попало под атаку россиян 20 января. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина.