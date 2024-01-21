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РФ обстреляли Курахово из «Градов»: есть жертвы и разрушения

21 января 2024, 17:28

РФ обстреляли Курахово из «Градов»: есть жертвы и разрушения

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области сегодня, 21 января. В результате атаки один человек погиб, еще один травмирован. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Сегодня днем россияне обстреляли город из «Градов» — попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина», — написал он.



По словам Филашкина, поврежден детсад и несколько частных домов. Также из-за обстрела произошел пожар, который спасатели уже потушили.



Напомним, село под Купянском Харьковской области в очередной раз попало под атаку россиян 20 января. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина. 

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