РФ обстріляли Курахове з «Градів»: є жертви та руйнування

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині сьогодні, 21 січня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна травмована. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Сьогодні росіяни обстріляли місто з «Градів» — потрапили в житлову забудову. На місці влучення загинув 31-річний чоловік», — написав він.





За словами Філашкіна, пошкоджено дитсадок та кілька приватних будинків. Також через обстріл сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили.





Нагадаємо, село під Куп'янськом Харківської області вкотре потрапило під атаку росіян 20 січня. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік.